Гибель 46 шахтеров: свидетели выступили в суде

На сегодняшнее заседание суда были приглашены четыре свидетеля. Изначально сторона защиты пыталась возразить по поводу ходатайства прокурора о вызове этих свидетелей. Однако суд удовлетворил прошение стороны обвинения и начался допрос очевидцев трагедии.

Первым из них выступил начальник смены, который вступил на смену в ту злополучную ночь. Он доложил весь хронометраж и действия до взрыва. По его словам, после того как был получен наряд, и рабочие в 2:00 приступили к подготовке своих рабочих мест, в 02:26 к нему поступил звонок от оператора о превышении углекислого газа. Спустя несколько минут, в 02:33 минуты ему позвонил горный мастер и сообщил о возгорании. Но не мог точно назвать место. Сразу же после этого звонка были оповещены все ответственные лица и в первую очередь горноспасатели.

Так же начальник смены сообщил, что спустя несколько минут горный мастер проинформировал, что они израсходовали все огнетушители. А их, предположительно было 10 штук, помимо прочих противопожарных средств таких как песок и рукав.

Однако руководитель смены не мог точно сказать, как долго шахтеры пытались самостоятельно потушить возгорание. Поэтому говорить о нехватке огнетушителей будет некорректно, считают обвиняемые и их адвокаты.

Так же говорилось о возможных неполадках до трагедии, о которых могли не доложить руководству. Но начальник смены ответил, что он был в отпуске, а при выходе на работу ему такую информацию никто не докладывал.

В целом свидетель охарактеризовал действия руководства слаженной и профессиональной.

Однако потерпевшие выразили неудовлетворенность ответами начальника смены.

«У нас много вопросов и мы не получили на них ответы. По словам начальника смены, в 02:26 оператор сообщил о повышении уровня углекислого газа. Затем, спустя всего 7 минут горный мастер ему же сообщает, что они не могут справиться с пожаром и у них закончились огнетушители. Тут идет большое несоответствие. Для такого сильного удара там должна была быть огромная концентрация газа, а датчики этого не увидели. Взрывная волна была на 6 км», - говорит одна из потерпевших.

Также родные погибших возмущены отношением обвиняемых и их родственников.

«С самого начала суда мы ожидали хотя бы уважения к нам, что подсудимые встанут, выразят соболезнование. Но вместо этого агрессия и насмешки. На одном из первых заседаний одна из жен подсудимых крикнула нам, что мы хотим крови. Нет, мы хотим справедливости и отстоять честь наших погибших мужчин. Они подводят к тому, что виновны сами шахтеры. Кого легче сейчас обвинить? Конечно, самих погибших. Но именно в том эпицентре была самая опытная бригада, в ту смену работали люди с большим стажем. Они все прекрасно понимали ситуацию и знали, как правильно действовать», - говорит дочь погибшего шахтера.

Напомним, на скамье подсудимых находятся 10 человек — представители руководства шахты и инженерно-технический персонал. Им вменяется нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности гибель нескольких человек (часть 3 статьи 277 УК РК). Санкция по данной статье предусматривает от трёх до восьми лет лишения свободы.

Заседания проходят в здании учреждения №61 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК в Караганде. Рассмотрение дела ведёт судья районного суда района Алихана Бокейхана — Бахтияр Аканов.

Следствие установило, что к трагедии привели многочисленные нарушения техники безопасности. По официальной версии, причиной стал взрыв угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы, что вызвало цепную реакцию на участке добычи угля.

Ранее сообщалось, что 5 марта в Караганде начался суд по взрыву на шахте им. Костенко.

Напомним, 28 октября 2023 года в 02:33 на шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность были выведены 205 шахтеров.

По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура начала уголовное расследование. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия велись непрерывно. На место происшествия выезжал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров и поручил оказать всеобъемлющая помощь.

Корреспондент агентства Kazinform писал о том, что было сделано за год после трагедии.