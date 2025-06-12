Амнистия — это не про прощение, а про возможность — эксперт

Как отметила Жайнагуль Торекул, импульсом к разработке нынешнего акта стала инициатива о проведении женской амнистии, которую огласила депутат Мажилиса Парламента Каракат Абден.

Инициатива прошла профессиональное обсуждение, получила поддержку со стороны адвокатов, правозащитников и, что особенно важно, — одобрение со стороны МВД.

Вместе с тем, в процессе согласований было принято справедливое и обоснованное решение — расширить амнистию и на мужчин из числа социально-уязвимых категорий.

— Таким образом, идея, изначально нацеленная на защиту женщин и восстановление семейных связей, развилась в более широкий акт гуманизма, приуроченный к 30-летию Конституции — основного закона, закрепляющего права и свободы человека. И это, на мой взгляд, неслучайно: Конституция — это не только правовой документ, но и символ уважения к достоинству каждого гражданина. То, что идея была услышана, обсуждена, поддержана депутатами и обществом — это не просто отклик на социальную инициативу. Это маркер: реформы начали работать в плоскости реальности, — считает правозащитница.

По ее словам, амнистия — это не жест одностороннего послабления, а взвешенное, правовое и гуманистическое решение, направленное на восстановление баланса между интересами общества, государства и судьбой конкретного человека.

— Мы говорим об осужденных, которые впервые совершили нетяжкие преступления; находятся в уязвимом положении; беременные, матери несовершеннолетних детей; пожилые или имеющие заболевания; обладают низким уровнем рецидива и высокой вероятностью успешной ресоциализации. Такое решение — не про прощение, а про возможность — вернуться, восстановиться, внести вклад в общество. Государство в данном случае проявляет зрелость — оно не мстит, а исправляет. Оно не демонстрирует силу, а утверждает ценность справедливости как системного принципа, — говорит Жайнагуль Торекул.

Эксперт сообщила, что инициатива уже реализуется в практической плоскости. Усиливается работа по реформированию инструментов условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания.

В Верховном суде РК уже ведутся обсуждения по внедрению цифровых решений для обеспечения прозрачности, объективности и предсказуемости при рассмотрении ходатайств об УДО и ЗМН. Обсуждаются механизмы расширения пробации, постпенитенциарного сопровождения и социальной адаптации.

— Такие преобразования — это не просто технологическая модернизация. Это шаг к справедливости и доверию, к тому, чтобы каждый человек мог рассчитывать на честную оценку своих усилий по исправлению и получал реальный шанс на возвращение в общество. Тем самым, мы видим не разовую акцию, а начало системной трансформации пенитенциарной политики, согласованной с международными стандартами, включая Бангкокские правила ООН и рекомендации Комитета ООН по правам человека. Это важный сигнал: реформы, заявленные Президентом, не остаются на уровне программных речей. Они находят воплощение в конкретных решениях, — отмечает юрист.

Чтобы результаты амнистии были устойчивыми и долгосрочными, спикер считает необходимым принять следующие меры:

Разработать законодательные положения, учитывающие специфические потребности женщин: от условий содержания до программ ресоциализации;

Создать гибкие механизмы оценки рисков и потенциала реабилитации, с акцентом на превенцию, а не на изоляцию;

Развивать инфраструктуру пробационного сопровождения, включая партнёрство с НПО, психологами, социальными службами;

Создать устойчивые механизмы мониторинга условий содержания и исполнения амнистии — с участием гражданского общества и правозащитных институтов;

Повысить профессиональный статус, обучение и мотивацию работников КУИС — как ключевых агентов реформ.

Напомним, ранее Мажилис во втором чтении одобрил проект Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан».

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