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    20:08, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Процедуры по ходатайствам об УДО и замене наказания хотят оцифровать в Казахстане

    В Верховном суде состоялось рабочее совещание по вопросам цифровизации процедур, связанных с подачей и рассмотрением ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении и замене меры наказания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Верховный суд
    Фото: Kazinform

    На совещании представлен алгоритм работы цифровой платформы, которая обеспечит:

    - ведение цифрового досье осужденного;

    - электронную подачу ходатайств об УДО и ЗМН;

    - цифровую маршрутизацию материалов между учреждениями УИС, прокуратурой и судом;

    - удаленное участие осужденного и других участников процесса в судебных заседаниях по видеосвязи;

    - автоматическую рассылку решения суда заинтересованным сторонам;

    - цифровую аналитику судебных решений.

    Участники совещания поддержали идею пилотного запуска проекта, а также обратили внимание на необходимость нормативной поддержки проекта, интеграции информационных систем судов и других государственных органов, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.

    Проект планируется реализовать в сотрудничестве с профильными государственными органами, а также с участием независимых экспертов и правозащитных организаций.

    Ранее сообщалось, что с 2025 года ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных будут рассматриваться судом присяжных.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Верховный суд Суды Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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