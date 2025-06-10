Процедуры по ходатайствам об УДО и замене наказания хотят оцифровать в Казахстане

На совещании представлен алгоритм работы цифровой платформы, которая обеспечит:

- ведение цифрового досье осужденного;

- электронную подачу ходатайств об УДО и ЗМН;

- цифровую маршрутизацию материалов между учреждениями УИС, прокуратурой и судом;

- удаленное участие осужденного и других участников процесса в судебных заседаниях по видеосвязи;

- автоматическую рассылку решения суда заинтересованным сторонам;

- цифровую аналитику судебных решений.

Участники совещания поддержали идею пилотного запуска проекта, а также обратили внимание на необходимость нормативной поддержки проекта, интеграции информационных систем судов и других государственных органов, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.

Проект планируется реализовать в сотрудничестве с профильными государственными органами, а также с участием независимых экспертов и правозащитных организаций.

Ранее сообщалось, что с 2025 года ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных будут рассматриваться судом присяжных.