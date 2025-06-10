Экс-судья Жолманова не явилась в суд для последнего слова

Суд продолжил рассмотрение дела без ее участия.

— Суд, выслушав мнения сторон, постановил продолжить судебное заседание без участия подсудимой С. Жолмановой, поскольку она, пользуясь своим правом, отказалась выезжать на судебное заседание. Сегодня предоставляется последнее слово подсудимым. Поскольку Жолмановой нет, ей последнее слово предоставить не можем, — сказал судья Аринов.

Последнее слово в суде произнес только второй подсудимый Д. Кушалиев. Он просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

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— Я дал показания, что я в действительности являлся посредником между Жолмановой и потерпевшими. Мною весь ущерб погашен, претензии ко мне потерпевшие не имеют. Согласно статье 53 УК РК, полное возмещение ущерба является одним из обстоятельств, которое должно быть учтено при вынесении приговора. Рецидив у меня погашен. Я считаю, что прокуратурой применение рецидива ошибочное, гособвинитель неправильно квалифицировал дело. Прошу переквалифицировать мои действия с части 4 статьи 190 УК РК на часть 3, то есть, к моменту возбуждения дела я вернул 6 млн 650 тыс. тенге потерпевшим. На момент возбуждения дела ущерб составлял 9 млн 950 тыс. тенге. Прошу это учесть и вынести справедливое решение, — сказал подсудимый Кушалиев.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. На следующем заседании будет вынесен приговор.

Напомним, Светлану Жолманову обвиняют по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК — мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2024 год она под предлогом помощи в покупке недвижимости и в участии в тендерных проектах путем обмана и злоупотребления доверием завладела миллионами тенге, принадлежащим гражданам.

В ходе следствия было выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.

По словам потерпевших, Жолманова под предлогом помощи в покупке недвижимости и участии в тендерных проектах просила их взять кредиты сразу в нескольких банках и передать деньги ей. Они доверяли ей из-за ее статуса судьи.

Судебные заседания по делу откладывались несколько раз из-за отказа Жолмановой являться в суд, затем процесс проходил без участия подсудимой.