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    14:32, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Женская борьба: Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг

    Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова является первым номером в весовой категории до 72 кг в рейтинге UWW, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии по женской борьбе
    Фото: НОК РК

    Напомним, в марте 2025 года Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).

    В ноябре прошлого года Жамиля Бакбергенова занимала второе место в обновленном рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 72 килограммов у женщин.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана НОК Борьба
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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