Женская борьба: Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг

Напомним, в марте 2025 года Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).

В ноябре прошлого года Жамиля Бакбергенова занимала второе место в обновленном рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 72 килограммов у женщин.