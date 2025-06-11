14:32, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Женская борьба: Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова является первым номером в весовой категории до 72 кг в рейтинге UWW, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Напомним, в марте 2025 года Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).
В ноябре прошлого года Жамиля Бакбергенова занимала второе место в обновленном рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории до 72 килограммов у женщин.