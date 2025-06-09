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    14:05, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Бургас и Варна могут присоединиться к проекту Транскаспийского коридора

    Об этом стало известно в Астане в ходе совместного заявления для прессы президентов Казахстана и Болгарии Касым-Жомарта Токаева и Румена Радева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    совместное заявление для прессы президентов Казахстана и Болгарии
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана сообщил, что состоявшиеся переговоры были содержательными, по их итогам достигнут ряд конкретных договоренностей.

    – В частности, мы уделили особое внимание расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Болгарией. Хорошей тенденцией стал рост двустороннего товарооборота. В нашей стране в различных отраслях успешно работают более 60 болгарских компаний. Поэтому имеется хорошая возможность для наращивания данного показателя. Мы с г-ном Президентом договорились об увеличении объемов взаимной торговли, а также о разработке на взаимовыгодной основе новых инвестиционных проектов. Подчеркнута особая важность реализации совместных инициатив в сферах нефти и газа, возобновляемых источников энергии, «зеленой» энергетики, атомной промышленности, цифровизации, инноваций, искусственного интеллекта, космической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно- гуманитарных связей и туризма, – сказал Глава государства.

    Отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. 

    Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов. 

    Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы Казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он предложил создать в рамках Комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.

    – Мы заинтересованы в изучении передового опыта Болгарии в области космических исследований и технологий, оборонной промышленности, а также в совместной работе в этом направлении. В составе болгарской делегации представлены крупные болгарские бизнесмены. Сегодня состоится бизнес-форум, планируется подписание ряда коммерческих документов. Мы с г-ном Радевым примем участие в форуме, и это подтверждает особое внимание, которое уделяется развитию двустороннего сотрудничества. Казахстан готов создать максимально благоприятные условия для болгарских компаний, желающих работать на нашем рынке. Я предложил создать Казахско-болгарский деловой совет для укрепления взаимодействия между бизнес-сообществами наших стран, – заявил Президент.

    Ранее президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате. 

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе.

    Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Болгария
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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