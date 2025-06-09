Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев выступили с совместным заявлением для прессы

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Румену Радеву за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

— Болгария является важным и надежным партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе. Наше сотрудничество основано на узах крепкой дружбы и взаимопонимания. Мы воспринимаем Болгарию как стратегически важного партнера и придаем большое значение дальнейшему развитию отношений с Вашей страной. На прошлой неделе исполнилось 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами. Ваш визит в Казахстан совпал с этим значимым событием. За этот срок Астана и София наладили активный политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном доверии. Создана прочная договорно-правовая база, крепнут связи в торгово-экономической и инвестиционной сферах, — подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что среди различных этнических групп, живущих в мире и согласии в нашей стране, есть и болгары, которые играют особую роль в укреплении отношений между нашими народами. По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Болгария плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, а всестороннее и надежное партнерство будет и впредь динамично развиваться.