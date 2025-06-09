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    11:45, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан будет поставлять уран в Болгарию

    Казахстан планирует начать поставлять уран в Болгарию. Об этом сообщил глава АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов в кулуарах Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Казатомпром

    — В Болгарии есть атомная электростанция, состоящая из двух блоков, 1,2 мегаватта каждый блок. Потенциальное поле для сотрудничества лежит в поставках нашего урана на болгарскую АЭС, — сообщил Жакупов. 

    Напомним, в Казахстане с официальным визитом находится президент Болгарии Румен Радев.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил его в Акорде. 

    Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Ранее мы писали о том, на сколько лет хватит запасов урана в мире.

     

    Теги:
    Казахстан Болгария Уран
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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