Казахстан будет поставлять уран в Болгарию

— В Болгарии есть атомная электростанция, состоящая из двух блоков, 1,2 мегаватта каждый блок. Потенциальное поле для сотрудничества лежит в поставках нашего урана на болгарскую АЭС, — сообщил Жакупов.

Напомним, в Казахстане с официальным визитом находится президент Болгарии Румен Радев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил его в Акорде.

Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

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