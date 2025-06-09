11:45, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан будет поставлять уран в Болгарию
Казахстан планирует начать поставлять уран в Болгарию. Об этом сообщил глава АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов в кулуарах Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В Болгарии есть атомная электростанция, состоящая из двух блоков, 1,2 мегаватта каждый блок. Потенциальное поле для сотрудничества лежит в поставках нашего урана на болгарскую АЭС, — сообщил Жакупов.
Напомним, в Казахстане с официальным визитом находится президент Болгарии Румен Радев.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил его в Акорде.
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