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    10:57, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    почетный караул
    Фото: Акорда

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Токаев встретил президента Болгарии в Акорде
    Фото: Акорда

    В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Акорду
    Фото: скрин из видео

    Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Болгария
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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