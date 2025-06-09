Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
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