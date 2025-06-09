Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Акорда

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Фото: скрин из видео

Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.