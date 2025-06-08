Нефть, наука и дружба: что объединяет Казахстан и Болгарию

Политическое взаимодействие

Казахстан и Болгария установили дипломатические отношения 33 года назад, в 1992 году. В 1994 году впервые открылось посольство Болгарии в Казахстане, а в 2004 году была открыта дипломатическая миссия Казахстана, которая в 2019 году преобразована в посольство РК в Болгарии.

Президенты Болгарии посещали Казахстан три раза: 23–31 июля 1994 года Желю Желев с официальным визитом; 25–27 сентября 2003 года — Георгий Пырванов с официальным визитом; 1–2 декабря 2010 года — Георгий Пырванов с рабочим визитом для участия в Саммите ОБСЕ.

Кроме того, главы государств двух стран проводили встречи «на полях» во время многих международных мероприятий. Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Руменом Радевым на 74-й Сессии ГА ООН в Нью-Йорке 24 сентября 2019 года.

Фото: Akorda

Важным шагом в сотрудничестве государств стала поддержка Болгарии в председательстве Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Помимо этого, балканская страна поддержала членство Казахстана в ВТО, проведение международной выставки «EXPO-2017» и вхождение РК в состав непостоянных членов СБ ООН на 2017–2018 годы.

7 ноября 2019 году Болгария отметила прогресс Казахстана в области защиты основных прав и свобод человека на 34-й сессии рабочей группы Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека.

Казахстан, со своей стороны, поддержал вхождение Болгарии в состав Совета по правам человека ООН на 2019–2021 годы; а в августе 2019 года также поддержал кандидатуру министра спорта РБ Красена Кралева на пост представителя Европы в Исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Нефть — рекордный экспортный товар

О взаимном интересе Казахстана и Болгарии говорят показатели двусторонней торговли, которые увеличиваются с каждым годом. Товарооборот за 2024 год составил $375,2 млн, что в 3,9 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($95,2 млн).

Инфографика: Kazinform

По данным Министерства торговли и интеграции РК, экспорт из Казахстана в Болгарию за 2024 год вырос в 11 раз и составил $303,6 млн. Примечательно, что больше всего в балканское государство нами экспортируется нефть.

Рост экспорта в Болгарию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: сырая нефть — рост в 48 раз или на $242,2 млн., алюминий необработанный — на $41,4 млн, части аппаратуры для управления электрическим током — рост в 161 раз или на $1,2 млн, электронные интегральные схемы — рост на $443,3 тыс., ферросплавы — на $398 тыс., эфирные масла и резиноиды — на $329,3 тыс., бинокли, монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура — на $157,1 тыс.

Инфографика: Kazinform

Импорт из Болгарии в Казахстан за 2024 год вырос на 5,5%, достигнув $71,6 млн. Лидером среди импортных товаров, привезенных из Болгарии в Казахстан, являются лекарственные средства для розничной продажи.

Импорт вырос вследствие увеличения ввоза таких товаров, как: пищевые продукты — рост в 3,5 раза или на $4,6 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи — на 27,3% или $3,9 млн, пульты, панели, столы для электрической аппаратуры — рост в 2,5 раза или на $3,9 млн, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао — на 90% или $1,9 млн, пиво — на $1,6 млн, косметические средства для ухода за кожей, декоративная косметика — рост в 9 раз или на $1,1 млн, прочие товары — рост в 2 раза или на $565,7 тыс.

Инфографика: Kazinform

Прямые иностранные инвестиции — более $76 млн

По данным Национального Банка РК, за 2024 год из Болгарии в нашу страну было привлечено $7,8 млн инвестиций, что больше на 86,5% по сравнению с 2023 годом ($4,2 млн). При этом, с 2005 по 2024 годы валовый приток прямых инвестиций из Болгарии в Казахстан достиг 76,3 млн долларов.

Инфографика: Kazinform

Валовый отток прямых инвестиций из Казахстана в Болгарию в период 2005-2024 составил 13,6 млн долларов.

На 1 марта 2025 года, в Казахстане зарегистрировано 107 предприятий с участием болгарского капитала, из них действующих — 61.

Между Казахстаном и Болгарией действует Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). До настоящего времени было проведено 5 заседаний МПК с участием заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, а также министра экономики и промышленности Болгарии Петра Дилова.

Усиление экономического сотрудничества

Недавно, 20 мая, прошло 5-заседание МПК в столице республики Софии. В рамках заседания Казахстанско-болгарской межправительственной комиссии прошел бизнес-форум с участием представителей органов власти и деловых кругов двух стран. Как сообщает НК «Kazakh Invest», Казахстан предлагает Болгарии реальные инструменты для размещения производств с экспортной ориентацией, особенно в сфере агропромышленного комплекса, машиностроения, фармацевтики, логистики и зеленой экономики.

— Мы приглашаем болгарские компании к сотрудничеству и готовы оказать всестороннюю поддержку на всех этапах — от выбора площадки до регистрации и запуска проекта, — сказала зарубежный представитель АО «НК »Kazakh Invest» в Южной Европе Алтынай Муканова на форуме.

По данным Министерства иностранных дел РК, на повестке также стоял вопрос установления сотрудничества между городами Астана и София и побратимских связей между Шымкентом и Пловдивом.

Культурные центры и улица в честь Абая

В 2015 году Болгария подписала Соглашение о сотрудничестве в области культуры с Казахстаном. Документ представляет нормативно-правовую основу взаимодействия в этой сфере. В настоящее время в Болгарии функционируют три казахских культурных центра: с 2015 года на кафедре тюркологии Софийского университета; с 2018 года в Техническом университете Софии; с 2017 года — в Софийской центральной библиотеке.

Также, в честь 20-летия столицы Казахстана, одной из улиц Софии было присвоено название «Астана» в 2018 году.

10 августа 2020 года в честь 175-летия Абая Кунанбаева в городе Свети Влас официально открыли барельеф Абая. А в сентябре того же года общинный совет Варны (маслихат) принял решение о присвоении одной из городских улиц названия «Абай».

Фото: dinevigroup.bg

19 ноября 2020 г., по случаю юбилейных дат — 175-летия Абая Кунанбаева и 1150-летия Аль-Фараби — была презентация вновь изданной книги Жакыпбека Алтаева об Аль-Фараби на болгарском языке.

Примечательно, что еще в 1995 году в Казахстане был создан Болгарский этнокультурный центр в Павлодаре. В Павлодарской области также успешно функционирует болгарское отделение Школы национального возрождения имени К. Б. Даржумана.

На территории Казахстана зарегистрировано множество этнокультурных общественных объединений: «Вяра» — в Актюбинской области, «Злата» — в Астане, «Славяне» — в Павлодарской области, «Возрождение» — в Атырауской области.

Высшие учебные заведения двух стран организовывают совместное сотрудничество: благодаря этому в болгарских вузах Софии, Варны, Пловдива, Бургаса, Благоевграда, Русе и Стара-Загора учатся около 60 казахстанских студентов.

В сентябре 2022 года были подписаны дополнительные меморандумы о сотрудничестве между университетами: Меморандум о взаимопонимании между НАО «Торайгыров университет» и Бургасским Свободным Университетом, а также Меморандум о взаимопонимании между Торайгыров университетом и Университетом им. профессора А. Златарова.

13 декабря 2022 года в Центральной библиотеке Болгарии было торжественное открытие казахстанского уголка с участием деятелей культуры и дипломатического корпуса Казахстана.

В 2023 году во время Международного форума «Астана» страны подписали Меморандум о сотрудничестве между НАО «Национальная академия наук при Президенте РК» и Болгарской академией наук.

27 мая 2024 года при участии Satbayev University и Технического университета Софии прошла международная конференция по случаю 125-летия выдающегося казахского ученого, геолога, академика Каныша Сатпаева. В результате этого было установлено сотрудничество между ведущими научно-исследовательскими центрами Казахстана и Болгарии.

Также в октябре 2024 года в стенах частной языковой школы-лицея им. Г. С. Улановой в Софии состоялась презентация сборника «Казахских народных сказок» на болгарском языке.

Что известно о Болгарии и ее лидере Румене Радеве

Болгария — парламентская республика, расположенная в Юго-Восточной Европе. На севере она граничит с Румынией, на западе — с Северной Македонией и Сербией, на юге — с Грецией и Турцией, а на востоке — омывается Черным морем. Население составляет 6,7 млн жителей.

Страна состоит из 28 областей, подразделяющихся на 265 общин. ВВП Болгарии за 2024 год достиг 103,7 млрд. евро. Основными секторами экономики являются сферы: оказания услуг — 71,8%, промышленный сектор — 25,8% и сельское хозяйство — 2,4%. Среднемесячная зарплата по итогам 2024 года составила 1188 евро, а минимальная — 550,66 евро.

С января 2017 года страну возглавляет Румен Радев. Он родился 18 июня 1963 года в городе Димитровграде на юге Болгарии. В 1987 году окончил Высшее военно-воздушное училище «Георги Бенковски» в городе Долна-Митрополия, а в 1996 году - Военную академию имени Георгия Раковского в Софии. Он является пилотом 1-го класса, его налет составил 1400 часов. Умеет управлять истребителями F-15, F-16, F/A-18, МиГ-21, МиГ-29. В 2014 году Румен Радев получил звание генерал-майора и был назначен командующим ВВС. В августе 2016 года он подал в отставку с этой должности в знак протеста против соглашения с Польшей о совместной охране болгарских воздушных границ.

Фото: Wikipedia

После своей отставки Румен Радев был выдвинут кандидатом в президенты при поддержке оппозиционной Болгарской социалистической партии. Основой его предвыборной программы была борьба с коррупцией, безработицей и нелегальной миграцией. Он выступал против квот Европейского союза по размещению беженцев в странах ЕС (Болгария должна была принять около 2 тыс. человек). По итогам двух туров в ноябре 2016 года он набрал наибольшее количество голосов и одержал победу над кандидатом от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Цецкой Цачевой. 22 января 2017 года официально вступил в должность президента.

С момента вступления в должность президента Румена Радева в стране сохранялись высокие темпы роста ВВП: в 2017 году - 3,8%, в 2021 году - 4,5%. Минимальная зарплата была повышена с 235 евро до 332, а средняя – с 525 евро до 881. При нем минимальная пенсия выросла с 102,2 евро до 153, а средняя - с 190 евро до 330.

27 сентября 2021 года политические и общественные объединения Болгарии выдвинули Радева в качестве независимого кандидата на президентские выборы 14 ноября 2021 года. По итогам двух туров выборов он был переизбран на второй срок. За него отдали голоса 66,72% избирателей. Румен Радев стал первым президентом современной Болгарии, который сохранил свой пост. Он вступил в должность 22 января 2022 года.

Президент Болгарии владеет английским, немецким и русским языками. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, с 2025 года Болгария и Румыния официально присоединились к Шенгену, а также

Болгария планирует перейти на евро с 1 января 2026 года.