В среду Брюссель официально одобрил многолетнюю заявку Болгарии на вступление в еврозону, что откроет ей путь к тому, чтобы страна стала 21-м членом еврозоны 1 января 2026 года.

Еврокомиссия и ЕЦБ заявили, что Болгария выполнила «критерии конвергенции» для присоединения к валютному союзу.

— Евро принесет ощутимые выгоды болгарским гражданам и предприятиям: стабильные цены, более низкие транзакционные издержки, защищенные сбережения, больше инвестиций и рост торговли. Конечно, евро — это больше, чем валюта, — сказал Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис.

София долгое время поддерживала низкий уровень дефицита и задолженности в своем стремлении присоединиться к национальной валюте, и упорно боролась за сдерживание инфляции, которая оставалась устойчиво высокой после энергетического шока, вызванного событиями в Украине.

Согласно последнему прогнозу Комиссии, общий уровень инфляции в Болгарии в этом году должен вырасти до 3,6%, что значительно выше среднего показателя по еврозоне в 2,4%.

Однако Брюссель отметил, что средний уровень инфляции в Болгарии в период с мая 2024 года по апрель 2025 года составил 2,7%, что соответствует критерию ниже «контрольного значения» в 2,8%, рассчитанного путем добавления 1,5 процентных пункта к среднему уровню инфляции трех стран еврозоны, где ценовое давление является наиболее слабым.

Брюссель также прогнозирует, что инфляция в Болгарии снизится до 1,8% в 2026 году, поскольку влияние восстановленного НДС на хлеб и рестораны, введенного в начале этого года, сойдет на нет, а заработные платы станут умеренными.

Хотя валюта Болгарии, лев, привязана к евро с 1999 года, в настоящее время страна не имеет права голоса в отношении политики ЕЦБ.

Заявление Брюсселя прозвучало несмотря на недавние масштабные протесты в десятках городов страны, в ходе которых многие граждане были обеспокоены тем, что смена валюты может привести к резкому росту цен, особенно на продукты питания.

Протесты поддержали крайне правая партия «Возрождение», третья по величине политическая сила Болгарии и президент Румен Радев. Оба призвали к референдуму о вступлении в еврозону, но были заблокированы парламентом и судами страны.

Окончательное одобрение от министров финансов ЕС ожидается 8 июля 2025 года. Если оно будет получено, Болгария продолжит процесс перехода на евро.

Планируется, что 8–9 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев.