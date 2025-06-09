Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым в расширенном формате.

- Мы хотели бы подтвердить приверженность Казахстана к продвижению взаимовыгодного партнерства с Болгарией. Мы рассматриваем вашу страну как крупного, очень важного партнера Казахстана в Европе, и прикладываем со своей стороны все возможное для того, чтобы углублять, укреплять наши отношения в ряде сфер, - отметил Президент РК.

Обе страны привержены укреплению двусторонних связей в области торговли, а также в других секторах, включая сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, цифровизацию и другие.

- Казахстан стремится к дальнейшему укреплению экономических отношений и осуществлению проектов в сфере энергетики, зеленого перехода, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма. Уверен, что Межправительственная комиссия по торговым и экономическим отношениям будет на передовой данной работы. Мы также нацелены на учреждение Делового совета между Болгарией и Казахстаном в ближайшем будущем, и это будет следующим шагом для укрепления наших деловых отношений, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что межпарламентское сотрудничество — еще одна важная сфера для двустороннего диалога.