Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет
Казахстан и Болгария намерены учредить совместный Деловой совет. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым в расширенном формате.
- Мы хотели бы подтвердить приверженность Казахстана к продвижению взаимовыгодного партнерства с Болгарией. Мы рассматриваем вашу страну как крупного, очень важного партнера Казахстана в Европе, и прикладываем со своей стороны все возможное для того, чтобы углублять, укреплять наши отношения в ряде сфер, - отметил Президент РК.
Обе страны привержены укреплению двусторонних связей в области торговли, а также в других секторах, включая сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, цифровизацию и другие.
- Казахстан стремится к дальнейшему укреплению экономических отношений и осуществлению проектов в сфере энергетики, зеленого перехода, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма. Уверен, что Межправительственная комиссия по торговым и экономическим отношениям будет на передовой данной работы. Мы также нацелены на учреждение Делового совета между Болгарией и Казахстаном в ближайшем будущем, и это будет следующим шагом для укрепления наших деловых отношений, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что межпарламентское сотрудничество — еще одна важная сфера для двустороннего диалога.
- Для того, чтобы поддерживать наш диалог, предлагаю укреплять работы наших парламентских групп и организовывать более частые межпарламентские визиты. Казахстан и Болгария сумели сотрудничать успешно в рамках ООН и других международных организаций, где у нас имеются общие цели на мировой арене. Углубление культурно-гуманитарных отношений также является аспектом нашей повестки. Есть возможность сотрудничества в области образования, туризма, и это поможет нам обмениваться знаниями, экспертизой, опытом и проложить путь для осуществления инновационных проектов и инициатив по развитию, - добавил Касым-Жомарт Токаев.