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    12:57, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате

    Как подчеркнул Президент Казахстана, визит Румена Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате
    Фото: Акорда

    Глава нашего государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания. Согласно статистике, за четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.

    – Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

    – Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху – это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой, – сказал Румен Радев.

    В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки. 

    Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе. 

    Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Болгария
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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