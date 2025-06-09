Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате

Глава нашего государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания. Согласно статистике, за четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.

– Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.



Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

– Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху – это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой, – сказал Румен Радев.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки.



Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе.

Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.