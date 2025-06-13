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    09:13, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    38 перспективных месторождений полезных ископаемых обнаружено в Казахстане

    Казахстан масштабирует геологоразведочные работы - только в I квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    разведка месторождений полезных ископаемых
    Фото: Primeminister.kz

    Согласно поручению Президента Казахстана, к 2026 году геолого-геофизическая изученность территории страны должна достигнуть 2,2 млн кв. км. На 2024 год охват составил 2 014,4 тыс. кв. км, и работы продолжаются активными темпами.

    В первом квартале 2025 года были выполнены масштабные исследования: дешифровка аэроснимков, маршрутная съемка, бурение, анализ проб воды и радиации, а также геохимические и камеральные исследования.

    Касательно количества прогнозных ресурсов, то показатели составляют: 

    • 2,6 млн тонн редкоземельных металлов,
    • 1,1 млрд тонн бурого угля, 
    • 3,7 млн тонн меди и никеля,
    • 19 тонн золота.
    разведка месторождений полезных ископаемых
    Фото: Primeminister.kz

    На геологоразведочные работы в 2024–2026 годах выделено 22,83 млрд тенге, из которых в 2025 году будет освоено 7,636 млрд тенге. Продолжаются региональные проекты масштаба 1:200 000.

    Важную роль играют инвестиции. С 2018 по 2024 годы в геологоразведку вложено 424 млрд тенге, в 2025 году ожидается рост до 106 млрд тенге. Упрощенная лицензия на изучение недр без обязательств по объему работ, но с обязательной отчетностью, делает рынок доступным для инвесторов.

     

    Теги:
    Геология Правительство РК Золото Редкоземельные материалы Месторождение Уголь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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