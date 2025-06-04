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    14:06, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    420 млрд тенге привлечены в геологоразведку Казахстана

    К 2026 году геологоразведка будет расширена до 2,2 млн кв.км, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    геолог
    Фото: freepik

    По словам вице-министра промышленности и строительства РК Ирана Шархана, для наращивания имеющегося потенциала ГМК необходимо активно развивать геологоразведку.

    — Для этого внедрена модель недропользования, основанная на западноавстралийском принципе. Она позволила привлечь в геологоразведку свыше 420 млрд тенге инвестиций. Геологоразведка охватывает 1,9 млн кв. км и будет расширена до 2,2 млн кв. км к 2026 году. Благодаря внедрению стандарта CRIRSCO и цифровизации геоданных, Казахстан обеспечивает прозрачность и равные условия для всех инвесторов, — отметил он.

    В ближайшее время запланировано проведение электронного аукциона по 50 месторождениям золота, серебра, угля и редких металлов, что ещё более расширит доступ к перспективным объектам.

    — При этом мы должны не только расширять минеральную базу, но и пересматривать саму модель недропользования. Казахстан последовательно отходит от линейной схемы «добыча–переработка–отходы» и движется в сторону циркулярной модели, — добавил вице-министр.

    Также он отметил, что в Казахстане сосредоточено более 55 млрд тонн техногенных минеральных образований, в отношении которых уже ведётся паспортизация и подготовка к промышленному вовлечению.

    Отметим, что в столице проходит Международный горно-металлургический конгресс, в котором принимают участие 1300 делегатов из 20 стран. 

    Теги:
    Геология Недры земли Разведка Министерство промышленности и строительства
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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