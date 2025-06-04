В Астане проходит международный горно-металлургический Конгресс

Главная тема AMM 2025 — «Трансформация ГМК: ответы на глобальные вызовы и изменения рынка».

— Первый конгресс проведен в 2010 году и был приурочен 50-летию выплавки казахстанского чугуна. За 15 лет конгресс стал самым важным форумом в орбитологической отрасли.Тема сегодняшнего пленарного заседания отражает ключевые вызовы, перед которыми стоит горно-металлургическая отрасль. В рамках пленарного заседания мы будем сегодня говорить, какие это вызовы. Торговые войны, климатическое поведение, как эти изменения отразятся на глобальном и региональном рынке ГМК и, немаловажно, как государство и рынки будут реагировать на эти вызовы, — отметил депутат Сената Альберт Рау.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По словам организаторов, в рамках двухдневной деловой программы Конгресса, которая охватывает 19 тематических сессий и 3 специализированных форума, участвуют 1 300 делегатов из 20 стран мира — Австрии, Великобритании, Германии, Евросоюза, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, России, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чили, Японии, Таджикистана.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Выставочная часть Конгресса собрала 50 компаний из 12 стран. Особенно примечательно, что 35 экспонентов — казахстанские компании, что отражает рост внутреннего производственного и научного потенциала.

Также в течение двух дней проведения международного конгресса запланировано 387 двусторонних B2B-встреч. В рамках мероприятия планируется подписание четырёх меморандумов с чилийской компанией Molymet, мировым лидером по производству молибдена, о запуске производства молибденовой продукции в Казахстане.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Кроме того, состоится торжественная церемония подписания соглашения о передаче цифровой геологической информации между ТОО «Евразийская группа» и Комитетом геологии Министерства индустрии и строительства.

В январе 2025 года Глава государства заявил, что реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что.