Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ и уран

В начале своего выступления Президент Казахстана высказал признательность за визит Премьер-министру Роберту Фицо и всем членам словацкой делегации.

– Словакия – важный и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе. Наши отношения, имеющие богатую историю, продолжают укрепляться в духе дружбы и взаимного уважения. Между Астаной и Братиславой налажен содержательный политический диалог. Активно развиваются контакты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована договорно-правовая основа. Отмечается устойчивый рост взаимной торговли. В Казахстане успешно работают более 30 словацких компаний. Хотел бы выразить благодарность г-ну Роберту Фицо за то, что вместе с ним в нашу страну прибыли представители крупного словацкого бизнеса. Уверен, что запланированный на сегодня бизнес-форум придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе содержательных переговоров с Робертом Фицо были обсуждены перспективы расширения казахско-словацкого сотрудничества и достигнуты конкретные договоренности.

– Между нашими государствами нет каких-либо разногласий. Перед Казахстаном и Словакией открыты широкие горизонты сотрудничества. Укрепление многогранных связей отвечает интересам обоих народов. Словакия является динамично развивающимся государством с устойчивыми темпами экономического роста. В связи с этим Казахстан стремится к дальнейшему расширению двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы наращивания объемов взаимного товарооборота. Мы придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия. В этом контексте ключевую роль играет Межправительственная комиссия. Я предложил повысить уровень ее сопредседателей до уровня министров. Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Также мы видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма. Имеется значительный потенциал для сотрудничества в военно-технической области. Кроме того, в ходе переговоров мы обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых маршрутов – Транскаспийского международного транспортного коридора. Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли, – добавил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном формате с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Словакию.