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    12:33, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Словакия является надежным партнером Казахстана в Евросоюзе — Глава государства

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном формате с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Словакия Премьер-министрі Роберт Фицо
    Фото: Ақорда

    Стороны обсудили ряд тем в рамках двустороннего сотрудничества двух стран, включая экономическое партнерство.

    — Я уверен, что мы достигнем определенных серьезных результатов, так как наше сотрудничество будет продолжаться. Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Ваша страна является одной из самых активных и динамично развивающихся стран Европейского Союза. Большое количество этих достижений является доказательством вашего сильного руководства правительством Словакии, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Он также подчеркнул, что активная позиция Словакии на региональном и международном аспекте отображает ее приверженность к конструктивному мировому сотрудничеству.

    — Я действительно ценю рост политического диалога, экономического сотрудничества и гуманитарного обмена, также как и продуктивного взаимодействия на многостороннем аспекте, — добавил Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Словакия Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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