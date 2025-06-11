Словакия является надежным партнером Казахстана в Евросоюзе — Глава государства
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном формате с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
Стороны обсудили ряд тем в рамках двустороннего сотрудничества двух стран, включая экономическое партнерство.
— Я уверен, что мы достигнем определенных серьезных результатов, так как наше сотрудничество будет продолжаться. Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Ваша страна является одной из самых активных и динамично развивающихся стран Европейского Союза. Большое количество этих достижений является доказательством вашего сильного руководства правительством Словакии, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он также подчеркнул, что активная позиция Словакии на региональном и международном аспекте отображает ее приверженность к конструктивному мировому сотрудничеству.
— Я действительно ценю рост политического диалога, экономического сотрудничества и гуманитарного обмена, также как и продуктивного взаимодействия на многостороннем аспекте, — добавил Глава государства.