Словакия является надежным партнером Казахстана в Евросоюзе — Глава государства

Стороны обсудили ряд тем в рамках двустороннего сотрудничества двух стран, включая экономическое партнерство.

— Я уверен, что мы достигнем определенных серьезных результатов, так как наше сотрудничество будет продолжаться. Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Ваша страна является одной из самых активных и динамично развивающихся стран Европейского Союза. Большое количество этих достижений является доказательством вашего сильного руководства правительством Словакии, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что активная позиция Словакии на региональном и международном аспекте отображает ее приверженность к конструктивному мировому сотрудничеству.