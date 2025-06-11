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    13:10, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Роберт Фицо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Словакию

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Словакию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Роберт Фицо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Словакию
    Фото: Акорда

    — Господин Президент, я бы хотел повторить вам приглашение Петера Пеллегрини  посетить Словакию. Я знаю, что ваша повестка действительно загружена, и у меня есть некоторая информация, что у вас есть планы посетить Чешскую Республику, и если у вас будет какая-то возможность объединить ваш визит и в том числе посетить Словакию, мы вас тепло встретим, — сказал Роберт Фицо в ходе встречи с Главой государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном формате с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Словакия Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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