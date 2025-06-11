Роберт Фицо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Словакию

— Господин Президент, я бы хотел повторить вам приглашение Петера Пеллегрини посетить Словакию. Я знаю, что ваша повестка действительно загружена, и у меня есть некоторая информация, что у вас есть планы посетить Чешскую Республику, и если у вас будет какая-то возможность объединить ваш визит и в том числе посетить Словакию, мы вас тепло встретим, — сказал Роберт Фицо в ходе встречи с Главой государства.