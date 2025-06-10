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    15:33, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Давид Дегтярев установил рекорд Казахстана

    В Таразе стартовала VII Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, органов зрения и особенностями интеллектуального развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Давид Дегтярев установил рекорд Казахстана
    Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

    Чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана уроженец Атбасара Давид Дегтярев поднял штангу весом 180 кг, тем самым установив рекорд Казахстана в своей весовой категории

    — Наш земляк Давид Дегтярев — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, стал чемпионом и установил рекорд, подняв штангу весом 180 кг в весовой категории 59 кг, — сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Спортсмена готовил заслуженный тренер Республики Казахстан по пара пауэрлифтингу Юрий Колесников.

    Напомним, ранее сообщалось, что казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира EindhovenBoxCup в Эйндховене (Голландия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Параспорт Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
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