Давид Дегтярев установил рекорд Казахстана

Чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио и летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана уроженец Атбасара Давид Дегтярев поднял штангу весом 180 кг, тем самым установив рекорд Казахстана в своей весовой категории

— Наш земляк Давид Дегтярев — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, стал чемпионом и установил рекорд, подняв штангу весом 180 кг в весовой категории 59 кг, — сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Спортсмена готовил заслуженный тренер Республики Казахстан по пара пауэрлифтингу Юрий Колесников.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира EindhovenBoxCup в Эйндховене (Голландия).