21:05, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал «золото» престижного турнира по боксу в Европе
Казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира EindhovenBoxCup в Эйндховене (Голландия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанец одержал победу единогласным решением судей над представителем Монголии Баттулга Алдархишигом. Бой продлился всю отведенную дистанцию.
В полуфинале турнира в Голландии боксер из Казахстана нокаутировал бельгийца Редуана Ассаи.
Сабит является чемпионом Казахстана 2024 года в Караганде, серебряным призером «Кубка Странджа» 2025 года в Софии (Болгария) и чемпионата Азии 2021 года.