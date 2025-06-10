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    21:05, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал «золото» престижного турнира по боксу в Европе

    Казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира EindhovenBoxCup в Эйндховене (Голландия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Даниял Сабит
    Фото: Kazinform

    В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанец одержал победу единогласным решением судей над представителем Монголии Баттулга Алдархишигом. Бой продлился всю отведенную дистанцию.

    В полуфинале турнира в Голландии боксер из Казахстана нокаутировал бельгийца Редуана Ассаи.

    Сабит является чемпионом Казахстана 2024 года в Караганде, серебряным призером «Кубка Странджа» 2025 года в Софии (Болгария) и чемпионата Азии 2021 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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