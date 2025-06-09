16:11, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Киберспортивные академии появятся в каждом регионе Казахстана
Правительство РК утвердило Концепцию развития киберспорта до 2029 года, передает агентство Kazinform.
Документ предусматривает создание региональных, студенческих и школьных киберспортивных лиг, а также киберспортивных академий в каждом регионе.
Как следует из постановления Правительства, для интеграции киберспорта в образовательное пространство необходимо поэтапное включение его элементов в учебные программы ОВПО.
Проведение крупных международных киберспортивных соревнований в РК будет способствовать развитию спортивного туризма, узнаваемости страны и стимулировать приток иностранных инвестиций.
Ранее сообщалось, что первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2027 году.