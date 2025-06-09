Киберспортивные академии появятся в каждом регионе Казахстана

Документ предусматривает создание региональных, студенческих и школьных киберспортивных лиг, а также киберспортивных академий в каждом регионе.

Как следует из постановления Правительства, для интеграции киберспорта в образовательное пространство необходимо поэтапное включение его элементов в учебные программы ОВПО.

Проведение крупных международных киберспортивных соревнований в РК будет способствовать развитию спортивного туризма, узнаваемости страны и стимулировать приток иностранных инвестиций.

Ранее сообщалось, что первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2027 году.