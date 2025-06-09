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    16:11, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Киберспортивные академии появятся в каждом регионе Казахстана

    Правительство РК утвердило Концепцию развития киберспорта до 2029 года, передает агентство Kazinform.

    Киберспорт
    Фото: olympic.kz

    Документ предусматривает создание региональных, студенческих и школьных киберспортивных лиг, а также киберспортивных академий в каждом регионе.

    Как следует из постановления Правительства, для интеграции киберспорта в образовательное пространство необходимо поэтапное включение его элементов в учебные программы ОВПО.

    Проведение крупных международных киберспортивных соревнований в РК будет способствовать развитию спортивного туризма, узнаваемости страны и стимулировать приток иностранных инвестиций.

    Ранее сообщалось, что первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2027 году.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Киберспорт Образование
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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