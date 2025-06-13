В Казахстане вырос объем валовой продукции сельского хозяйства

Рост обеспечен в основном за счет увеличения производства продукции животноводства на 4,2% — до 1,2 трлн тенге. В частности, зафиксировано увеличение производства мяса в убойном весе на 3,0% (до 409,1 тыс. тонн) и коровьего молока — на 7,5% (до 1 347,9 тыс. тонн).

Наблюдается рост численности поголовья: крупного рогатого скота — на 23,4% (до 9,7 млн голов), овец и коз — на 7,8% (до 26,3 млн голов), лошадей — на 112,0% (до 5,0 млн голов), верблюдов — на 8,5% (до 321,3 тыс. голов), птицы — на 2,2% (до 47,7 млн голов).

Объем продукции растениеводства составил 68,0 млрд тенге, индекс физического объема (ИФО) остался на уровне 100%.

Производство продуктов питания увеличилось на 10,5% и достигло 1 496,5 млрд тенге, производство напитков выросло на 5,3% — до 451,9 млрд тенге.

В региональном разрезе темпы роста выше среднереспубликанских зафиксированы в 9 областях и 2 городах республиканского значения:

Жамбылская область — 151,3%,

область Жетысу — 138,4%,

город Шымкент — 123,5%,

Северо-Казахстанская — 118,3%,

Кызылординская — 116,7%,

Акмолинская — 113,6%,

Мангистауская — 113,4%,

Восточно-Казахстанская — 111,7%,

город Астана — 111,3%,

Алматинская — 110,6%,

Туркестанская — 110,5%.

Также отмечается рост производства отдельных видов пищевой продукции: растительного масла — на 19,1% (до 376,8 тыс. тонн), колбасных изделий — на 11,3% (до 31,1 тыс. тонн), сливочного масла — на 12,7% (до 15,1 тыс. тонн), муки — на 6,6% (до 1 438,3 тыс. тонн), кисломолочной продукции — на 4,3% (до 106,2 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что аграрный сектор Казахстана за 10 лет показал рекордный рост. Казахстанские фермеры смогут зарабатывать до 250 долларов с гектара пассивно.