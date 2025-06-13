В Казахстане вырос объем валовой продукции сельского хозяйства
За январь–май 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1,3 трлн тенге, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.
Рост обеспечен в основном за счет увеличения производства продукции животноводства на 4,2% — до 1,2 трлн тенге. В частности, зафиксировано увеличение производства мяса в убойном весе на 3,0% (до 409,1 тыс. тонн) и коровьего молока — на 7,5% (до 1 347,9 тыс. тонн).
Наблюдается рост численности поголовья: крупного рогатого скота — на 23,4% (до 9,7 млн голов), овец и коз — на 7,8% (до 26,3 млн голов), лошадей — на 112,0% (до 5,0 млн голов), верблюдов — на 8,5% (до 321,3 тыс. голов), птицы — на 2,2% (до 47,7 млн голов).
Объем продукции растениеводства составил 68,0 млрд тенге, индекс физического объема (ИФО) остался на уровне 100%.
Производство продуктов питания увеличилось на 10,5% и достигло 1 496,5 млрд тенге, производство напитков выросло на 5,3% — до 451,9 млрд тенге.
В региональном разрезе темпы роста выше среднереспубликанских зафиксированы в 9 областях и 2 городах республиканского значения:
- Жамбылская область — 151,3%,
- область Жетысу — 138,4%,
- город Шымкент — 123,5%,
- Северо-Казахстанская — 118,3%,
- Кызылординская — 116,7%,
- Акмолинская — 113,6%,
- Мангистауская — 113,4%,
- Восточно-Казахстанская — 111,7%,
- город Астана — 111,3%,
- Алматинская — 110,6%,
- Туркестанская — 110,5%.
Также отмечается рост производства отдельных видов пищевой продукции: растительного масла — на 19,1% (до 376,8 тыс. тонн), колбасных изделий — на 11,3% (до 31,1 тыс. тонн), сливочного масла — на 12,7% (до 15,1 тыс. тонн), муки — на 6,6% (до 1 438,3 тыс. тонн), кисломолочной продукции — на 4,3% (до 106,2 тыс. тонн).
Ранее сообщалось, что аграрный сектор Казахстана за 10 лет показал рекордный рост. Казахстанские фермеры смогут зарабатывать до 250 долларов с гектара пассивно.