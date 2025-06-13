Казахстанские фермеры смогут зарабатывать до 250 долларов с гектара пассивно

По его словам, сейчас в Парламенте находится на рассмотрении законопроект об охране почв, который закладывает базу для новой системы стимулов.

— В Парламенте рассматривается закон об охране почв, в котором мы закладываем основные новеллы и подходы для борьбы с деградацией и для сохранения почвы, — отметил Мурат Темиржанов. — В том числе рассматривается как стимулирующая норма заинтересованность фермеров, землепользователей, крестьян в этих технологиях. То есть, крестьянин, фермер, кроме всего прочего, будет получать также пассивный доход от того, что правильно применяет технологии и бережно относится к почве, — сообщил Мурат Темиржанов на тренинге «Карбоновые проекты в сельском, лесном хозяйствах и других видах землепользования» в Астане.

Чтобы фермер смог получать доход, система должна пройти несколько этапов. Первый шаг — внесение изменений в законодательство.

— Там мы закрепляем понятийный аппарат и создаем правовые основы для того, чтобы этот механизм заработал, — пояснил Темиржанов. — Для фермера, чтобы получать в будущем пассивный доход, самое главное — это наличие государственного акта на землю. Это первое условие.

Следом заработает цифровой кабинет землепользователя. Это специальный раздел в информационной системе комитета. Он станет бесплатным инструментом, где каждый фермер сможет видеть полную картину состояния своих участков.

— Там будет вся информация о его земельном участке — слоями и в динамике. То есть, будет точка отсчета, так называемый «ноль», в который мы заложим информацию по качественному состоянию почв: наличие подвижного калия, фосфора, его геоботаника, — отметил глава комитета. — Проводит ли он подсев однолетних, многолетних трав, агрохимсостав — все эти сведения будут в этой базе находиться. В динамике мы будем смотреть пастбищеоборот, есть он или нет, соблюдает он его или нет.

Если данные подтверждают, что состояние почв на участке улучшается, начинается следующий этап — верификация.

— Специалисты нашей лаборатории будут выезжать, проводить верификацию и этому фермеру выдавать сертификат, — объяснил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами.

После получения сертификата фермер сможет перейти к главному — монетизации результатов. В перспективе фермер будет получать пассивный доход в размере от 1 до 250 долларов за 1 гектар.

Ранее сообщалось, что аграрный сектор Казахстана за 10 лет показал рекордный рост.