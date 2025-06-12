Сколько проблемных ЖК насчитывается в Казахстане

— По итогам 2024 года, мы закрыли девять проблемных объекта Астаны. Еще осталось 42 объекта. Два объекта мы в Атырау и ВКО завершили за первый квартал, у нас еще 40 объектов, 10 из которых мы завершим в этом году в рамках Дорожной карты, а остальные — в 2026 году, — сообщил Куандык Кажкенов на брифинге в Сенате.

Кроме того, по его словам, по стране выявлены 99 объектов, где застройщики незаконно привлекали средства граждан под видом долевого строительства.

— В рамках законодательства четко было отрегулировано, что такое долевое строительство. Теперь, чтобы таких фактов не было, мы усилим ответственность в КОАП даже до распространения рекламы. То есть, один раз распространив рекламу, я должен буду выплатить 7 миллионов 800 тысяч тенге. Это, грубо говоря, почти стоимость однокомнатной квартиры в регионе, — отметил вице-министр.

Ранее штрафы применялись только к застройщикам. Теперь ответственность понесут и распространители рекламы.

Кроме того, как отметил К. Кажкенов, теперь все договоры должны быть зарегистрированы в системе «Казреестр». Банки второго уровня не смогут принимать деньги от дольщиков, если договор не зарегистрирован.

Ранее депутаты Сената одобрили в двух чтениях закон по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и инватакси.



