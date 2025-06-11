Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Словакии

Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали государственные гимны Казахстана и Словакии.

Фото: Ақорда

В ходе переговоров в формате тет-а-тет Президент отметил, что визит Премьер-министра в нашу страну укрепит казахско-словацкое партнерство и откроет новые перспективы двусторонних отношений.

– Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как Президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях, – сказал Глава государства.

Фото: Акорда

В свою очередь Премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.

– Ваше Превосходительство, г-н Президент, большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными, – отметил Роберт Фицо.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда