В Казахстане планируют построить судостроительный завод стоимостью 135 млрд тенге

Это придаст дополнительных 350 тыс. ДФЭ мощности.

— Также планируется строительство нефте-маслоналивного терминала стоимостью 2,9 млрд тенге, что добавит 1 млн тонн годовой мощности в порту Курык. Вместе с тем, планируется строительство судостроительного завода с примерной стоимостью 135 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрены строительство 2 торговых судов, 5 единиц флота поддержки и ремонт 35 судов в год, — дополнил он.

Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.