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    20:46, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане планируют построить судостроительный завод стоимостью 135 млрд тенге

    Директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров сообщил, что в период 2025–2030 гг. запланировано строительство контейнерных терминалов в порту Актау (171 га) стоимостью 150 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТЖ и порт Ляньюньган договорились о совместной реализации проекта по строительству контейнерного хаба в порту Актау
    Фото: КТЖ

     Это придаст дополнительных 350 тыс. ДФЭ мощности.

    — Также планируется строительство нефте-маслоналивного терминала стоимостью 2,9 млрд тенге, что добавит 1 млн тонн годовой мощности в порту Курык. Вместе с тем, планируется строительство судостроительного завода с примерной стоимостью 135 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрены строительство 2 торговых судов, 5 единиц флота поддержки и ремонт 35 судов в год, — дополнил он.

    Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

    Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.

    Теги:
    Министерство транспорта РК Транспорт Строительство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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