В Казахстане планируют построить судостроительный завод стоимостью 135 млрд тенге
Директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров сообщил, что в период 2025–2030 гг. запланировано строительство контейнерных терминалов в порту Актау (171 га) стоимостью 150 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Это придаст дополнительных 350 тыс. ДФЭ мощности.
— Также планируется строительство нефте-маслоналивного терминала стоимостью 2,9 млрд тенге, что добавит 1 млн тонн годовой мощности в порту Курык. Вместе с тем, планируется строительство судостроительного завода с примерной стоимостью 135 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрены строительство 2 торговых судов, 5 единиц флота поддержки и ремонт 35 судов в год, — дополнил он.
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Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.