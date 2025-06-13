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    18:51, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%

    В 2024 году общий объем перевозок грузов через Казахстан вырос на 7,1% и составил 34,6 млн тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грузоперевозки
    Фото: Минтранспорта РК

    - Сегодня Казахстан имеет разветвленную систему транспортного сообщения и связан со всеми основными международными транспортными коридорами для выхода на мировые рынки. Функционируют 5 международных железнодорожных и 8 автомобильных транспортных коридоров. В прошлом году общий объем перевозок грузов через Казахстан вырос на 7,1% и составил 34,6 млн тонн (ЖД – 27,5 млн тонн, авто – 6,7 млн тонн), - сообщил представитель департамента транспортной политики Министерства транспорта РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

    По его словам, к 2030 году данный объем планируется довести до 100 млн тонн.

    Ранее мы писали, что $35 млрд Казахстан инвестировал в транспортно-логистическую инфраструктуру.

    Теги:
    Грузоперевозки Транспорт Минтранспорта РК Перевозки Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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