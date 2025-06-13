Объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%

- Сегодня Казахстан имеет разветвленную систему транспортного сообщения и связан со всеми основными международными транспортными коридорами для выхода на мировые рынки. Функционируют 5 международных железнодорожных и 8 автомобильных транспортных коридоров. В прошлом году общий объем перевозок грузов через Казахстан вырос на 7,1% и составил 34,6 млн тонн (ЖД – 27,5 млн тонн, авто – 6,7 млн тонн), - сообщил представитель департамента транспортной политики Министерства транспорта РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

По его словам, к 2030 году данный объем планируется довести до 100 млн тонн.

Ранее мы писали, что $35 млрд Казахстан инвестировал в транспортно-логистическую инфраструктуру.