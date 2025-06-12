$35 млрд Казахстан инвестировал в транспортно-логистическую инфраструктуру

— Это строительство новых транспортных коридоров, модернизация железных дорог и развитие хабов, что значительно повышает скорость и надёжность поставок казахстанской продукции, — сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов на Форуме казахстанских экспортеров.

Он также отметил, что особое внимание уделяется цифровизации и развитию онлайн экспорта.

— Электронная коммерция снижает барьеры для входа, сокращает транзакционные издержки и расширяет охват потенциальных покупателей. Мы реализуем системные меры — от запуска национальных E-com площадок до выхода казахстанских товаров на международные маркетплейсы. Активно внедряются цифровые сервисы одного окна — электронная сертификация, логистика, сопровождение экспортных сделок, — дополнил А. Нусупов.

Ранее мы писали, что объем казахстанского экспорта увеличился на 3,1%.