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    15:36, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    $35 млрд Казахстан инвестировал в транспортно-логистическую инфраструктуру

    За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортно-логистическую инфраструктуру 35 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    перевозки
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Это строительство новых транспортных коридоров, модернизация железных дорог и развитие хабов, что значительно повышает скорость и надёжность поставок казахстанской продукции, — сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов на Форуме казахстанских экспортеров.

    Он также отметил, что особое внимание уделяется цифровизации и развитию онлайн экспорта.

    — Электронная коммерция снижает барьеры для входа, сокращает транзакционные издержки и расширяет охват потенциальных покупателей. Мы реализуем системные меры — от запуска национальных E-com площадок до выхода казахстанских товаров на международные маркетплейсы. Активно внедряются цифровые сервисы одного окна — электронная сертификация, логистика, сопровождение экспортных сделок, — дополнил А. Нусупов.

    Ранее мы писали, что объем казахстанского экспорта увеличился на 3,1%.

    Теги:
    Казахстан Логистика Экспорт Перевозки Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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