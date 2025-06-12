— Объем казахстанского экспорта увеличился на 3,1%, превысив 80 млрд долларов. При этом экспорт продукции обрабатывающей промышленности достиг 28,8 млрд долларов. Нельзя не отметить рост объема экспорта услуг за тот же период на 10,8% до 11,8 млрд долларов, — сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

Он также отметил, что ключевым направлением остается поддержка малого и среднего бизнеса.

— В прошлом году в рамках государственной программы поддержки МСБ профинансировано более 27 тыс. проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге. Доля сектора МСБ в ВВП страны достигла 39,3%, что свидетельствует о его растущем влиянии на национальную экономику, — добавил он.

Ранее мы писали, что Международный форум-выставка EXPOGOODS CENTRAL ASIA проходит с 11 по 13 июня в выставочном центре «EXPO» в Астане.