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    21:09, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Рост перевезенных грузов по ТМТМ повысился в 6 раз

    За последние 5 лет наблюдается рост перевезенных грузов по ТМТМ в 6 раз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем продолжают рост
    Фото: КТЖ

    - На сегодня пропускная способность маршрута составляет 6 млн тонн в год. В целом за последние 5 лет наблюдается рост в 6 раз перевезенных грузов по ТМТМ (2020 г. – 0,8 млн т., 2024 г. – 4,5 млн т.).За 2024 год рост объема перевозок увеличился на 62%, и составил 4,5 млн тонн (2023 г. – 2,8 млн тонн), - сообщил директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

    По данным спикера, за 4 месяца 2025 года перевозки составили 1,5 млн тонн, увеличившись на 10% по сравнению с показателем прошлого года (1,37 млн тонн).

    Контейнерные перевозки составили 30,4 тыс. ДФЭ, увеличившись в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (10,2 тыс. ДФЭ).

    - Как показывает статистика, маршрут обеспечивает не только транзитную функцию, но и активно используется для экспорта казахстанской продукции (72%, включая продовольствие, металлы, нефтехимию) и импорта зарубежных товаров, что делает его ключевым каналом для развития национальной экономики. Ожидается сохранение данной тенденции и в последующие годы, - добавил он.

    По его словам, до 2027 года планируется увеличить пропускную способность коридора до 10 млн. тонн в год.

    Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

    Теги:
    Грузоперевозки Транскаспийский транспортный маршрут Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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