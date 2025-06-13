Рост перевезенных грузов по ТМТМ повысился в 6 раз

- На сегодня пропускная способность маршрута составляет 6 млн тонн в год. В целом за последние 5 лет наблюдается рост в 6 раз перевезенных грузов по ТМТМ (2020 г. – 0,8 млн т., 2024 г. – 4,5 млн т.).За 2024 год рост объема перевозок увеличился на 62%, и составил 4,5 млн тонн (2023 г. – 2,8 млн тонн), - сообщил директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров.

По данным спикера, за 4 месяца 2025 года перевозки составили 1,5 млн тонн, увеличившись на 10% по сравнению с показателем прошлого года (1,37 млн тонн).

Контейнерные перевозки составили 30,4 тыс. ДФЭ, увеличившись в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (10,2 тыс. ДФЭ).

- Как показывает статистика, маршрут обеспечивает не только транзитную функцию, но и активно используется для экспорта казахстанской продукции (72%, включая продовольствие, металлы, нефтехимию) и импорта зарубежных товаров, что делает его ключевым каналом для развития национальной экономики. Ожидается сохранение данной тенденции и в последующие годы, - добавил он.

По его словам, до 2027 года планируется увеличить пропускную способность коридора до 10 млн. тонн в год.

Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.