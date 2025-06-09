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    13:17, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие документы подписали Казахстан и Болгария

    По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Подписаны документы:

    1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
    2. Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией;
    3. Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом;
    4. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария;
    5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе.

    Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.

    Теги:
    Акорда Казахстан Болгария Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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