13:17, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Какие документы подписали Казахстан и Болгария
По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Подписаны документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария;
- Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе.
Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.