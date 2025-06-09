Какие документы подписали Казахстан и Болгария

Подписаны документы:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута; Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией; Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом; Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария; Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе.

Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.