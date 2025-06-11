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    13:12, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Мосты под цифровым контролем: в РК внедряют 3D-моделирование и экспресс-мониторинг

    В Казахстане продолжается цифровая трансформация транспортной инфраструктуры. Более 100 мостов по всей стране уже получили цифровых двойников. Об этом сообщили в Казахском дорожном научно-исследовательском институте (КаздорНИИ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    мосты
    Фото: КаздорНИИ

    Работы ведутся в рамках создания Единой системы управления эксплуатацией мостов. Это цифровая платформа, содержащая данные о диагностике, мониторинге и прогнозировании технического состояния мостовых сооружений.

    С 2023 года обследованы более 100 объектов, в том числе сложные внеклассные мосты в Павлодаре, Уральске и на обходе Астаны. По каждому из них созданы трёхмерные цифровые копии, позволяющие дистанционно отслеживать состояние конструкций и оперативно реагировать на потенциальные риски.

    мосты
    Фото: КаздорНИИ

    – Мы переходим от реактивного обслуживания к проактивному управлению. Система интегрирует данные обследований и внедряет автоматизированные методы контроля, что позволяет повысить безопасность и снизить затраты, – отметили в институте.

    До конца 2025 года планируется обследовать ещё 60 мостов с последующим созданием цифровых двойников.

    цифровые мосты
    Фото: КаздорНИИ

    Проект также предусматривает:

    • использование беспилотников для обследования мостов, включая труднодоступные участки;
    • создание 3D-моделей сооружений;
    • разработку нормативно-технических документов и методик оценки технического состояния.

    Кроме того, с 2025 года внедряется мобильный экспресс-мониторинг, который позволит проводить оперативную диагностику мостов без остановки движения.

    цифровые мосты
    Фото: КаздорНИИ

    Работы проводятся в координации с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В перспективе система охватит все мосты на дорогах республиканского значения.

    Напомним, в Казахстане эксплуатируется более 3,5 тысячи мостов, значительная часть которых расположена в регионах и требует регулярного технического контроля.

    Ранее стало известно, что строительство моста на искусственном канале остановили в Костанайской области.

     

     

    Теги:
    Дороги Мост Минтранспорта РК Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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