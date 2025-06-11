Мосты под цифровым контролем: в РК внедряют 3D-моделирование и экспресс-мониторинг

Работы ведутся в рамках создания Единой системы управления эксплуатацией мостов. Это цифровая платформа, содержащая данные о диагностике, мониторинге и прогнозировании технического состояния мостовых сооружений.

С 2023 года обследованы более 100 объектов, в том числе сложные внеклассные мосты в Павлодаре, Уральске и на обходе Астаны. По каждому из них созданы трёхмерные цифровые копии, позволяющие дистанционно отслеживать состояние конструкций и оперативно реагировать на потенциальные риски.

Фото: КаздорНИИ

– Мы переходим от реактивного обслуживания к проактивному управлению. Система интегрирует данные обследований и внедряет автоматизированные методы контроля, что позволяет повысить безопасность и снизить затраты, – отметили в институте.

До конца 2025 года планируется обследовать ещё 60 мостов с последующим созданием цифровых двойников.

Фото: КаздорНИИ

Проект также предусматривает:

• использование беспилотников для обследования мостов, включая труднодоступные участки;

• создание 3D-моделей сооружений;

• разработку нормативно-технических документов и методик оценки технического состояния.

Кроме того, с 2025 года внедряется мобильный экспресс-мониторинг, который позволит проводить оперативную диагностику мостов без остановки движения.

Фото: КаздорНИИ

Работы проводятся в координации с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В перспективе система охватит все мосты на дорогах республиканского значения.

Напомним, в Казахстане эксплуатируется более 3,5 тысячи мостов, значительная часть которых расположена в регионах и требует регулярного технического контроля.

Ранее стало известно, что строительство моста на искусственном канале остановили в Костанайской области.