Мосты под цифровым контролем: в РК внедряют 3D-моделирование и экспресс-мониторинг
В Казахстане продолжается цифровая трансформация транспортной инфраструктуры. Более 100 мостов по всей стране уже получили цифровых двойников. Об этом сообщили в Казахском дорожном научно-исследовательском институте (КаздорНИИ), передает корреспондент агентства Kazinform.
Работы ведутся в рамках создания Единой системы управления эксплуатацией мостов. Это цифровая платформа, содержащая данные о диагностике, мониторинге и прогнозировании технического состояния мостовых сооружений.
С 2023 года обследованы более 100 объектов, в том числе сложные внеклассные мосты в Павлодаре, Уральске и на обходе Астаны. По каждому из них созданы трёхмерные цифровые копии, позволяющие дистанционно отслеживать состояние конструкций и оперативно реагировать на потенциальные риски.
– Мы переходим от реактивного обслуживания к проактивному управлению. Система интегрирует данные обследований и внедряет автоматизированные методы контроля, что позволяет повысить безопасность и снизить затраты, – отметили в институте.
До конца 2025 года планируется обследовать ещё 60 мостов с последующим созданием цифровых двойников.
Проект также предусматривает:
• использование беспилотников для обследования мостов, включая труднодоступные участки;
• создание 3D-моделей сооружений;
• разработку нормативно-технических документов и методик оценки технического состояния.
Кроме того, с 2025 года внедряется мобильный экспресс-мониторинг, который позволит проводить оперативную диагностику мостов без остановки движения.
Работы проводятся в координации с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В перспективе система охватит все мосты на дорогах республиканского значения.
Напомним, в Казахстане эксплуатируется более 3,5 тысячи мостов, значительная часть которых расположена в регионах и требует регулярного технического контроля.
Ранее стало известно, что строительство моста на искусственном канале остановили в Костанайской области.