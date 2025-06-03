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    03:07, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Строительство моста на искусственном канале остановили в Костанайской области

    В Карасуском районе Костанайской области приостановлены работы по установке водопропускных труб для спуска воды через искусственный канал, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: кадр из видео

    Работы по установке водопропускных труб (тюбингов) в Карасуском районе временно приостановлены. Как пояснили в акимате района, причиной приостановки стала посевная кампания.

    После завершения сельскохозяйственных работ планируется направить водный поток через уже установленные трубы и продолжить строительные мероприятия.

    Также накануне стало известно, что на объездной дороге, которая ведет к селу Новоселовка Карасуского района зафиксировали перелив воды. Причиной стал засор водоотводных труб. Проблему устранили.

    п
    Фото: кадр из видео

    Напомним, в результате весеннего паводка 2024 года произошло слияние озер в Карасуском районе, общая площадь которых составляет 621,7 кв. км, поэтому было принято решение о строительстве канала для отвода воды в целях предотвращения подтопления районного центра и ближайших сел. О том, как местные жители отнеслись к этому решению местных властей, Kazinform писал накануне.

    В паводковый период 2025 года канал неоднократно укрепляли и модернизировали.

    @nadya_1400 Карасу. 30.05.2025#дорога ♬ оригинальный звук — user6855994945879

    Проведены работы по расчистке труб, что позволило восстановить нормальное движение автотранспорта.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем.

    Теги:
    Посевная Мост Костанайская область Строительство
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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