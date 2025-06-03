Строительство моста на искусственном канале остановили в Костанайской области

Работы по установке водопропускных труб (тюбингов) в Карасуском районе временно приостановлены. Как пояснили в акимате района, причиной приостановки стала посевная кампания.

После завершения сельскохозяйственных работ планируется направить водный поток через уже установленные трубы и продолжить строительные мероприятия.

Также накануне стало известно, что на объездной дороге, которая ведет к селу Новоселовка Карасуского района зафиксировали перелив воды. Причиной стал засор водоотводных труб. Проблему устранили.

Фото: кадр из видео

Напомним, в результате весеннего паводка 2024 года произошло слияние озер в Карасуском районе, общая площадь которых составляет 621,7 кв. км, поэтому было принято решение о строительстве канала для отвода воды в целях предотвращения подтопления районного центра и ближайших сел. О том, как местные жители отнеслись к этому решению местных властей, Kazinform писал накануне.

В паводковый период 2025 года канал неоднократно укрепляли и модернизировали.

Проведены работы по расчистке труб, что позволило восстановить нормальное движение автотранспорта.

Отмечается, что ситуация находится под контролем.