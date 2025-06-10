Захват заложницы в Актобе: потерпевшая рассказала подробности

Как выяснилось, потерпевшая и подозреваемый были ранее знакомы. Он ее избил на почве ревности, потерпевшая получали лечение. В день, когда случилось это происшествие, подозреваемый убил ее отчима у нее на глазах, затем в переговорах с полицией потребовал 5 миллионов тенге.

В Актюбинском областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось судебное заседание по делу Сарсенбека Басанова. Подсудимый частично признал предъявленное ему обвинение. Он не согласен с тем, что совершил убийство, ударив топором, и вообще не признает, что наносил удары топором.

На суде потерпевшая Э.Казтуганова рассказала о том, что ей пришлось пережить. По ее словам, в день, когда случилось происшествие, ее мать и отчим поужинали и ушли каждый в свою комнату. Через некоторое время потерпевшая начала искать свою мать. Ранее она слышала, как открылась и закрылась дверь и подумала, что мать ушла к родственникам, живущим напротив. Затем потерпевшая вышла на улицу и увидела, что в летнем сарае открыта дверь. Войдя внутрь, она огляделась и, увидев, что знакомый ей человек схватил ее, попыталась выйти. Но не смогла убежать и осталась в сарае. Подсудимый обмотал руки и ноги потерпевшей скотчем, в рот засунул полотенце и привязал его.

«Он сказал: «Ты думала, что избавилась от меня». Затем спросил, почему я не отвечаю на телефонные звонки, не разговариваю. Он хотел узнать, кто есть дома. Я спросила, где моя мать. Потому что в сарае я больше никого не видела, не слышала голосов, не было следов крови. Затем он высказал свою обиду и ударил меня по голове. В какой-то момент вошел отец. Сидевший рядом со мной, он сразу подошел к нему и начал наносить удары ножом. Затем увидел топор и нанес им удары. В это время я сильно испугалась, рванулась и попросила вызвать скорую помощь. Попросила забрать меня, а их не трогать», – сказала потерпевшая Э.Казтуганова.

Потерпевшая в зале суда рассказала, что подсудимый избил ее отчима и бросил в подвал, а когда стемнело, ее сын открыл дверь и испугался. После этого были переговоры между полицией и подсудимым.

«Когда прибыли сотрудники полиции, он резко изменился. Он сказал, что в него вселился злой дух, и говорил другим голосом. Он сказал сотрудникам полиции, что я должна ему 5 миллионов тенге. Они сказали, что дадут, но он не согласился, сказав, что не это не нужно. Переговоры продолжались, он попросил сигареты и энергетический напиток. Через некоторое время я услышала взрыв. В темноте меня схватил какой-то человек. Это оказался сотрудник полиции», – сказала потерпевшая.

На суде дала показания и Анар Тажимуханова, дочь Б.Алиева.

По ее сведениям, вначале подсудимый убедил потерпевшую, что ее мать и отца он держит в другой квартире. Переговоры, начавшиеся в тот день в 19:00, продолжились до 01:00, супруги погибли в подвале.

«Мы кричали: «Где наши родители». Когда услышали, что он держит их в квартире, мы понадеялись, что они живы. Дверь он открыл только после 01:00. Кроме того, что он нанес им ранения ножом и топором, он держал их взаперти несколько часов. Не дал возможности оказать им помощь», – сказала потерпевшая Анар Тажимуханова.

На судебном заседании потерпевшая сторона подала гражданское исковое заявление. С подсудимого потребовали возместить 50 миллионов тенге морального и 8 504 500 тенге материального ущерба.

Напомним, 13 январе этого года в Актобе мужчина взял в заложники женщину.

Из трех человек, находившихся на месте происшествия, двое скончались. Одна женщина попала в больницу.

Было возбуждено уголовное дело, началось расследование.

Две недели назад прошли судебные слушания, обвиняемому были предъявлены обвинения по статьям 99 часть 2 пункты 1, 3, 5 (умышленное убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), статья 126, часть 2, пункты 3, 4 (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), статья 107, часть 1 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).