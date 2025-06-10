Смертельный взрыв в Кульсары: АЗС работала без разрешения

По предварительным данным, расследование продлится один месяц.

— В городе Атырау и всех районах области будут сформированы специальные комиссии, председателями которых назначены заместители акимов. Задача этих комиссий — провести масштабную проверку всех объектов, связанных с хранением и реализацией горюче-смазочных материалов, а не только газозаправочных станций. Вся работа будет организована строго в рамках действующего законодательства. Есть базовый перечень таких объектов, с указанием их точного местоположения. Нам необходимо выявить те объекты, которые создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей, — подчеркнул Кайрат Нуртаев.