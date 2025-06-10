Смертельный взрыв в Кульсары: АЗС работала без разрешения
Как сообщил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, по факту взрыва газо-воздушной смеси в городе Кульсары начато расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным, расследование продлится один месяц.
— В городе Атырау и всех районах области будут сформированы специальные комиссии, председателями которых назначены заместители акимов. Задача этих комиссий — провести масштабную проверку всех объектов, связанных с хранением и реализацией горюче-смазочных материалов, а не только газозаправочных станций. Вся работа будет организована строго в рамках действующего законодательства. Есть базовый перечень таких объектов, с указанием их точного местоположения. Нам необходимо выявить те объекты, которые создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей, — подчеркнул Кайрат Нуртаев.
Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Сырым Жаймагамбетов также прокомментировал ситуацию, предоставив информацию о сгоревшей автозаправочной станции «Ниет».
— Установлено, что эта заправочная станция осуществляла свою деятельность без наличия утверждённой проектной документации. Кроме того, в нарушение статьи 77 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», объект не был зарегистрирован в органах департамента по чрезвычайным ситуациям, — сообщил Сырым Жаймагамбетов.
Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв.
В приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек.