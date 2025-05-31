Взрыв произошел на АЗС в Кульсары: двое погибших, 14 пострадавших

На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.

— Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны, — сообщили в ДЧС региона.

Площадь и причина пожара устанавливаются.

Ранее АЗС взлетела на воздух в Самарканде, погибли трое человек.