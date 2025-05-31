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    20:27, 30 Май 2025 | GMT +5

    Взрыв произошел на АЗС в Кульсары: двое погибших, 14 пострадавших

    В городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЗС взрыв
    Кадр из видео

    На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади.

    На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС.

    По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. 

    — Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны, — сообщили в ДЧС региона.

    Площадь и причина пожара устанавливаются.  

    Ранее АЗС взлетела на воздух в Самарканде, погибли трое человек.                                                        

    Теги:
    Атырауская область Кульсары АЗС Взрыв
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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