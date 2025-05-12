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    19:24, 11 Май 2025 | GMT +5

    АЗС взлетела на воздух в Самарканде, есть погибшие

    Три человека погибли из-за жуткого взрыва, который произошел на автозаправочной станции в одной из областей Узбекистана. Все произошло во время заправки грузовика, передает агентство Kazinform.

    взрыв в Самарканде
    Фото: Kun.uz

    Взрыв прогремел на АЗС в Каттакурганском районе. На месте сразу погибли два человека. Как пишет Kun.uz, за жизнь третьего медики боролись несколько дней. Но он скончался в реанимации.

    «Во время заправки дизельным топливом грузовика ЗИЛ произошло воспламенение в резервуарах объёмом 10 кубометров», — говорится в сообщении полицейских.

    В результате происшествия погибли трое: руководитель станции, оператор и водитель грузовика. По словам пресс-секретаря областного УВД Хамидуллы Сагдуллаева, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса («Нарушение правил пожарной безопасности»), ведётся предварительное следствие.

    Теги:
    Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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