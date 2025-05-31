РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:31, 30 Май 2025 | GMT +5

    Взрыв на АЗС в Кульсары: что известно о состоянии пострадавших

    Как сообщили в акимате Атырауской области, все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью в полном объеме, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    — По состоянию на 30 мая 2025 года в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек, пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары. В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает. После проведения первичного осмотра и необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы, еще 4 человека находятся под амбулаторным наблюдением. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет, — говорится в сообщении.

    Среди госпитализированных:

    • 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести,
    • 3 пациента — в стабильном состоянии, без признаков жизнеугрожающих осложнений.

    Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в Жылыойскую районную центральную больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.

    Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв. 

    Теги:
    Атырауская область Кульсары АЗС Пострадавшие Взрыв
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают