Взрыв на АЗС в Кульсары: что известно о состоянии пострадавших

— По состоянию на 30 мая 2025 года в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек, пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары. В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает. После проведения первичного осмотра и необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы, еще 4 человека находятся под амбулаторным наблюдением. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет, — говорится в сообщении.