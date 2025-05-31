Взрыв на АЗС в Кульсары: что известно о состоянии пострадавших
— По состоянию на 30 мая 2025 года в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек, пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары. В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает. После проведения первичного осмотра и необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы, еще 4 человека находятся под амбулаторным наблюдением. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет, — говорится в сообщении.
Среди госпитализированных:
- 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести,
- 3 пациента — в стабильном состоянии, без признаков жизнеугрожающих осложнений.
Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в Жылыойскую районную центральную больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.
Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв.