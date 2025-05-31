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    20:40, 30 Май 2025 | GMT +5

    Экстренное заседание оперштаба провели после взрыва на АЗС в Кульсары

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба в связи с возгоранием и взрывом на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары Жылыойского района, передает агентство Kazinform.

    Экстренное заседание оперштаба провели после взрыва на АЗС в Кульсары
    Фото: акимат Атырауской области

    На данный момент все пострадавшие доставлены в районную больницу с ожогами различной степени. По поручению акима области из города Атырау направлены дополнительные силы — специалисты ожогового центра для оказания медицинской помощи пострадавшим.

    Аким области поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

    Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. 

    Теги:
    Атырауская область Кульсары АЗС Взрыв
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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