Экстренное заседание оперштаба провели после взрыва на АЗС в Кульсары

На данный момент все пострадавшие доставлены в районную больницу с ожогами различной степени. По поручению акима области из города Атырау направлены дополнительные силы — специалисты ожогового центра для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Аким области поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.