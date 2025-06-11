Реформировать фонд «Самрук-Казына» потребовал депутат

Он напомнил, что фонд был создан в 2008 году в качестве стратегического института антикризисной политики и драйвера долгосрочного экономического роста по аналогии с успешными зарубежными суверенными фондами, такими как Temasek Holdings (Сингапур). Однако на практике деятельность фонда вызывает все большее общественное недоверие, как по линии экономической эффективности, так и по линии прозрачности и подотчетности.

— Более того, мы наблюдаем укоренившую практику вмешательства подразделений фонда в рыночную экономику, обусловленное их преимущественным положением. Например, по данным Единой электронной базы государственных закупок за 2023 год, более 60% всех закупок в группе компаний «Самрук-Қазына» были осуществлены из одного источника. Аналогичная ситуация наблюдается в дочерних структурах, таких как АО «Байтерек», где данный показатель составляет около 50%, — сказал Адиль Жубанов.

Он считает, что такие действия не соответствуют принципам рыночной экономики и создают потенциальные коррупционные риски, тем самым способствуют возникновению монополии.

Таким образом, по его словам, попытка адаптации модели Temasek Holdings к казахстанским реалиям оказалась безуспешной. В отличие от Сингапура, где действуют жесткие механизмы институционального контроля и отмечается низкий уровень коррупции (5-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2023 год), Казахстан занимает в данном рейтинге 93-е место из 180 стран. Как результат, базовые условия, в которых функционирует «Самрук-Қазына», радикально отличаются от условий в странах-эталонах.

— Более того, высокая концентрация активов (до 50% ВВП) в рамках одного фонда и отсутствие своевременного внешнего аудита приводят к системной неэффективности и стагнации управления. Анализ рентабельности ключевых активов фонда, таких как АО «КазМунайГаз», АО «Қазақстан темiр жолы», АО «KEGOC», говорят о снижении финансовых показателей и увеличении долговой нагрузки при отсутствии прозрачных стратегий трансформации, — заявил депутат.

Он предложил провести полную институциональную перезагрузку «Самрук-Қазына», в частности, всесторонний внешний аудит эффективности деятельности фонда и его дочерних структур и поэтапно передать профильные активы в конкурентную среду в таких секторах, как логистика, строительство, телекоммуникации, недропользование, обрабатывающая промышленность и другие. За государством следует сохранить контроль над стратегически важными активами, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру, оборону, ядерную и водную безопасность, обеспечив при этом прозрачный доступ и справедливую конкуренцию для частного сектора.

Помимо этого, необходим вывод всех непрофильных активов и их передача на рыночные условия; поэтапный отказ от закупок из одного источника и внедрение электронной, прозрачной тендерной системы с общественным контролем; обновление составов советов директоров с привлечением независимых профессионалов международного уровня.

— Рассмотреть целесообразность сохранения фонда в его текущем формате. В случае невозможности или затягивания реформ, инициировать поэтапную трансформацию фонда как централизованного холдинга с передачей активов под прямое управление профильных министерств для повышения эффективности и подотчетности, а также снижения избыточного давления на рыночную среду, — заключил депутат.

Ранее стало известно о том, что госаудит проверит, за что себе выписывали премии топ-менеджеры «Самрук-Казына» и «Казатомпрома».



Управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан прокомментировала проверку Высшей аудиторской палаты и заявила, что фонд к аудиту готов.





