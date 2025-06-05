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    18:28, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Госаудит проверит, за что себе выписывали премии топ-менеджеры «Самрук-Казына» и «Казатомпрома»

    Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Kazinform

    В 2025 году Высшая аудиторская палата займется проверкой крупных государственных компаний. В числе проверяемых — фонд «Самрук-Казына», национальная компания «Казатомпром» и KEGOC.

    Глава ВАП отметил, что вопросы премирования будут охвачены государственным аудитом.

    На вопрос, вернут ли руководители деньги в бюджет, если выяснится, что премии выписывались незаконно или необоснованно, Алихан Смаилов пояснил: «Если такие нарушения будут выявлены, естественно, что мы сделаем соответствующие предписания руководству этих компаний».

    Ранее председатель ВАП ответил на вопрос депутата, почему рекомендации Высшей аудиторской палаты годами не исполняются.

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Нацкомпании Госаудит
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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