Госаудит проверит, за что себе выписывали премии топ-менеджеры «Самрук-Казына» и «Казатомпрома»

В 2025 году Высшая аудиторская палата займется проверкой крупных государственных компаний. В числе проверяемых — фонд «Самрук-Казына», национальная компания «Казатомпром» и KEGOC.

Глава ВАП отметил, что вопросы премирования будут охвачены государственным аудитом.

На вопрос, вернут ли руководители деньги в бюджет, если выяснится, что премии выписывались незаконно или необоснованно, Алихан Смаилов пояснил: «Если такие нарушения будут выявлены, естественно, что мы сделаем соответствующие предписания руководству этих компаний».

Ранее председатель ВАП ответил на вопрос депутата, почему рекомендации Высшей аудиторской палаты годами не исполняются.