Айна Мусралимова: Аудит лекарств не приводит к улучшениям

По ее словам, несмотря на отчеты, ничего не изменилось. Как было в 2022-2024 годах, все так и осталось: цены на лекарства те же и продолжают расти, нарушения тоже.

В ответ Смаилов сообщил, что Министерству здравоохранения было направлено 36 поручений по итогам аудита.

- Мы дали Минздраву 36 поручений по всем тем вопросам, которые мы в рамках аудита выявили. Из них 25 поручений Минздравом было исполнено, из которых 4 в декабре, 21 - в первом квартале уже текущего года, 11 находятся на исполнении. Потому что основная масса поручений исполняется в текущем году, то, естественно, что в прошлом году, по итогам аудита по прошлому году, мы этих результатов не увидели. И, соответственно, во втором аудите, который мы проводили в первом квартале по прошлому году, мы увидели повторно те же самые нарушения, что и за 2022, 2023 годы. То есть хочу сказать, что здесь исполнение идет, имеет место затягивание решения вопроса со стороны Министерства здравоохранения, - отметил он.

По словам главы ВАП, меры ответственности все же были приняты. Генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Минздрав освободил от должностей первых руководителей СК «Фармация», Национального центра экспертизы лекарственных средств и Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Говоря о необходимых изменениях, Алихан Смаилов подчеркнул:

- По результатам аудитов мы дали соответствующие предложения, в том числе по внесению изменений в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в ряд подзаконных актов. На наш взгляд, в первую очередь необходимо пересмотреть процедуры ввода лекарственных средств на внутренний рынок, максимально сократить бюрократию, - сказал он.

Кроме того, по его мнению, необходимо пересмотреть механизмы поддержки отечественных производителей, чтобы стимулировать локализацию производства и расширение ассортимента. Вопрос предельных цен на лекарства также требует пересмотра. Они не должны быть ни завышены, ни занижены, так как это приводит к негативным последствиям.

Среди первоочередных шагов - введение персонализированного учета отпуска медикаментов в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

Все эти меры, по мнению председателя ВАП, нужно реализовать в приоритетном порядке.

Ранее собщалось о том, что ВАП выявил препараты на 3 млрд тенге, которые оказались непригодными. Кроме того, более 67 тысяч лекарств с истекающим сроком годности продали в Казахстане.