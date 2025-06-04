Препараты на 3 млрд тенге оказались непригодными — ВАП выявил нарушения в медсфере РК

— Некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье. Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны, — сообщил глава ВАП Алихан Смаилов на заседании Мажилиса.

Он также отметил слабый контроль за соблюдением условий локализации производства и инвестиционных обязательств.

— Так, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда, — заявил Смаилов.

По его словам, здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной.