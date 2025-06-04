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    15:37, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Препараты на 3 млрд тенге оказались непригодными — ВАП выявил нарушения в медсфере РК

    Высшая аудиторской палата РК выявила серьезные нарушения в сфере локализации фармацевтического производства в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вакцина, лекарства, врачи, медицина
    Фото: freepik.com

    — Некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье. Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны, — сообщил глава ВАП Алихан Смаилов на заседании Мажилиса. 

    Он также отметил слабый контроль за соблюдением условий локализации производства и инвестиционных обязательств. 

    — Так, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда, — заявил Смаилов.

    По его словам, здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной.

    — Цены для государства были завышены вдвое. Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству, — подчеркнул глава ВАП.

     

    Теги:
    Здравоохранение Фармацевтика Лекарства Высшая аудиторская палата РК Госаудит
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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