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    15:32, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 67 тысяч лекарств с истекающим сроком годности продали в Казахстане

    Проблему несвоевременных контрактов и срывов графиков поставок, которые нарушают непрерывность лечения пациентов, озвучил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства
    Фото: freepik.com

    Отмечается, что в 2022–2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи.

    Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет.

    В 2024 году только 9% лекарств были закуплены напрямую у производителей. При этом за три года дистрибьютор приобрел медикаменты на сумму 258 млрд тенге без сертификата происхождения «СТ-KZ».

    Немалую нагрузку на систему создают и расходы на логистику: за три года они выросли на 60%, достигнув 11 млрд тенге в 2024 году. Это отражается на конечной стоимости лекарств.

    Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств.

    По словам Алихана Смаилова, помимо просроченных препаратов, выявлены случаи назначения лекарств сверх потребности или не предусмотренных официальными протоколами лечения, что также ведет к неэффективному использованию средств.

    Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что за последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата.

    Теги:
    Лекарства Высшая аудиторская палата РК Госаудит
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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