Более 67 тысяч лекарств с истекающим сроком годности продали в Казахстане

Отмечается, что в 2022–2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи.

Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет.

В 2024 году только 9% лекарств были закуплены напрямую у производителей. При этом за три года дистрибьютор приобрел медикаменты на сумму 258 млрд тенге без сертификата происхождения «СТ-KZ».

Немалую нагрузку на систему создают и расходы на логистику: за три года они выросли на 60%, достигнув 11 млрд тенге в 2024 году. Это отражается на конечной стоимости лекарств.

Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств.

По словам Алихана Смаилова, помимо просроченных препаратов, выявлены случаи назначения лекарств сверх потребности или не предусмотренных официальными протоколами лечения, что также ведет к неэффективному использованию средств.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что за последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата.