В Казахстане за 10 лет зарегистрированы всего два отечественных лекарства - ВАП

Два последовательных аудита, за 2024 и 2025 годы, выявили системные проблемы на всех уровнях: от научных разработок и производства до регулирования и обеспечения лекарствами населения.

Объем фармацевтического рынка Казахстана в 2024 году составил 1,2 трлн тенге. При этом 84% рынка по-прежнему занимают зарубежные препараты. С 2022 по 2024 годы на развитие медицинской науки было выделено 58 млрд тенге, однако, как отмечено, до сих пор не создана система регистрации биомедицинских исследований и единый реестр клинических баз.

— Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге, — отметил Алихан Смаилов.

При этом объем преференций для фармацевтической отрасли за три года составил 148 млрд тенге. Государственный дистрибьютор заключает с казахстанскими производителями долгосрочные контракты, обеспечивающие гарантированные закупки сроком до 10 лет. За последние пять лет такие закупки выросли с 69 до 112 млрд тенге.

Тем не менее, как подчеркивает глава ВАП, ассортимент препаратов от отечественных компаний сократился почти вдвое: с 968 до 507 наименований.