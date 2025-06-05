В «Самрук-Казына» прокомментировали аудит премий топ-менеджеров

Ранее стало известно о том, что госаудит проверит, за что себе выписывали премии топ-менеджеры «Самрук-Казына» и «Казатомпрома».

— Система премирования выстроена в рамках исполнения корпоративных показателей деятельности. Ежегодно Совет директоров фонда — орган, ответственный за вознаграждение менеджмента «Самрук-Казына», — устанавливает перед менеджментом фонда ключевые показатели деятельности (КПД). По итогам года оценивается, достигнуты ли эти показатели. На основании результатов Совет директоров принимает решение — поощрять менеджмент или нет. Это лучшая международная практика, и так работает весь мир, потому что у менеджмента должны быть чёткие цели, и он должен понимать, какой результат приносит. А Совет директоров в свою очередь должен это объективно оценить, — сказала она на брифинге для СМИ.

По ее словам, размеры вознаграждения сотрудников «Самрук-Казына» также определяет Совет директоров фонда.