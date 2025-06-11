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    17:26, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы

    На станции Алматы  состоялся торжественный прием первых на пространстве СНГ маневровых тепловозов с гибридной силовой установкой серии CKD6H, разработанных CRRC Ziyang (КНР) в рамках сотрудничества с КТЖ, передает агентство Kazinform.

    В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы
    Фото: КТЖ

    CKD6H создан на базе платформы экологически чистого транспорта CRRC и адаптирован к суровому климату Центральной Азии. Гибридная силовая установка (дизельный двигатель + тяговая батарея) сочетается с цифровыми технологиями и интеллектуальной системой управления энергопотреблением.

    В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы
    Фото: КТЖ

    По сравнению с традиционными тепловозами, новый локомотив позволяет сократить расход топлива более чем на 45%, снизить уровень шума на 80%, уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 83%.

    Новые локомотивы оснащены как дизельным двигателем 540 кВтч, так и аккумуляторной батареей ёмкостью не менее 900 кВт·ч. Зарядка тягового аккумулятора может производиться от дизельного двигателя и с помощью внешних зарядных станций.

    В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы
    Фото: КТЖ

    Локомотив CKD6H был разработан, произведён и прошёл тестирование всего за 14 месяцев. CKD6H — это шаг к «зелёному» будущему железнодорожного транспорта в Казахстане.

    Теги:
    КТЖ Поезда Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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