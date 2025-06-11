В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы

CKD6H создан на базе платформы экологически чистого транспорта CRRC и адаптирован к суровому климату Центральной Азии. Гибридная силовая установка (дизельный двигатель + тяговая батарея) сочетается с цифровыми технологиями и интеллектуальной системой управления энергопотреблением.

Фото: КТЖ

По сравнению с традиционными тепловозами, новый локомотив позволяет сократить расход топлива более чем на 45%, снизить уровень шума на 80%, уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 83%.

Новые локомотивы оснащены как дизельным двигателем 540 кВтч, так и аккумуляторной батареей ёмкостью не менее 900 кВт·ч. Зарядка тягового аккумулятора может производиться от дизельного двигателя и с помощью внешних зарядных станций.

Фото: КТЖ

Локомотив CKD6H был разработан, произведён и прошёл тестирование всего за 14 месяцев. CKD6H — это шаг к «зелёному» будущему железнодорожного транспорта в Казахстане.