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    15:32, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял главу корпорации ExxonMobil

    Президент Казахстана принял председателя правления и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана принял главу корпорации ExxonMobil
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы реализации инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой сферах.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад ExxonMobil в развитие экономики Казахстана. По его мнению, корпорация является одним из основных и надежных партнеров в энергетическом секторе страны.

    Глава государства подчеркнул важность реализации проектов, направленных на увеличение добычи углеводородов в рамках совместной деятельности в нефтегазовой отрасли.

    Как сообщил Президент, Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с корпорацией и повышении эффективности производства.

    В свою очередь Даррен Вудс выразил признательность за обеспечение благоприятной среды для успешной реализации проектов Тенгиз, Кашаган и КТК.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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