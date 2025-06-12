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    10:51, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат одобрил закон о деятельности эндаумент-фондов в Казахстане

    Сенат одобрил Закон Республики Казахстан «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)», передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Целью закона является создание правовой основы для формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов.

    Основными задачами закона являются урегулирование отношений, возникающих при создании, управлении и ликвидации фондов целевого капитала, формировании, пополнении, расформировании эндаумент-фондов (целевых капиталов) и использовании их инвестиционных доходов, доверительном управлении активами эндаумент-фондов (целевых капиталов).

    Законом предусматриваются механизмы по привлечению дополнительных средств для устойчивой финансовой поддержки объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан, оказания благотворительной помощи выгодополучателям, а также обеспечения открытости и подотчетности деятельности фонда целевого капитала, защита законных интересов вкладчиков.

    Законом предлагаются нормы, направленные на определение эндаумент-фонда (целевого капитала) как имущества, формируемой за счет эндаументов юридических или физических лиц, определение состава активов эндаумент-фонда, состоящих из денежных средств, ценных бумаг, недвижимости и объектов интеллектуальной собственности, установление порядка формирования, пополнения и целевого использования инвестиционного дохода на финансирование объектов меценатской деятельности.

    Также закрепляются нормы по созданию фонда целевого капитала в форме некоммерческой организации, предназначенной для управления эндаумент-фондом, установления требований к учредителям фонда, в том числе по праву собственности на передаваемые активы и их свободе от обременений, закрепление организационной структуры управления фондом, включающей попечительский совет как высший орган, исполнительный орган и службу внутреннего аудита, определение порядка создания, государственной регистрации, функционирования и ликвидации фонда.

    Кроме того, законом пересмотрены нормы определяющие цели финансирования для реализации благотворительной программы, предлагаемой выгодополучателем, по использованию инвестиционного дохода на образование, науку и инновационную деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальную защиту населения.

    — Ожидаемыми результатами при принятии закона являются создание устойчивых источников финансирования за счёт эндаумент-фондов, что будет способствовать развитию социальной сферы, науки, системы образования и обеспечению их долгосрочной конкурентоспособности, — говорится в заключении комитета Сената по социально-культурному развитию и науке. 

    Теги:
    Сенат Парламента Наука Сенат Образование Общество Экономика Благотворительность
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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